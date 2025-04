VIDEO: Surge #LordMigajero, quien agredió a empleado de Cinemex en Coapa

En redes sociales se ha hecho viral el caso de un hombre al que ya apodan #LordMigajero, y es que luego de la discusión con un empleado de Cinemex, lo terminó agrediendo.

De acuerdo a los reportes los hechos sucedieron hace unos días en la sucursal de Cinemex ubicada dentro de Galerías Coapa, ubicada en la alcaldía Tlalpan, de Ciudad de México.

El problema fue porque quería boletos IMAX en su combo lunes/X |

Todo comenzó cuando el sujeto, identificado con el nombre de Ariel, quería que su “combo lunes”, el cual incluye dos boletos a una sala tradicional, lo cambiaran para ingresar a la sala IMAX, bajo el argumento de que en ningún lado dice lo de los boletos son sencillos.

Después de que el empleado le dijo que eso no se podía hacer porque la restricción no da acceso a la sala IMAX, el hombre insultó y agredió al empleado de Cinemex, empujándolo y poniéndose en posición para pelear, sin embargo, el trabajador no cayó en la provocación y se alejó tras la intervención de unas mujeres.

#LordMigajas iba acompañado por su pareja y familia cuando agredió al joven/X |

“Todo esto sucedió al borde de un tercer piso y con un barandal de vidrio de por medio que pudo haber terminado en tragedia. Hagámoslo famoso a él y a su familia problemática, quienes creen que por pagar $200 pesos tienen el derecho de humillar y golpear a los empleados”, se lee en la denuncia que se ha hecho viral en redes sociales.

Desde luego esta situación ha generado indignación, existiendo ya varios comentarios en redes sociales en contra de #LordMigajero.

‼DENUNCIAN A "LORD MIGAJERO": QUERÍA BUENO, BONITO Y SOBRE TODO BARATO‼

⚠ SIMIO BERRINCHUDO SACA TODA SU FRUSTRACIÓN EN GALERÍAS COAPA SOLO PORQUE NO LE CUMPLIERON SU CAPRICHO 🚨🤬

🔻 #DenunciaCiudadana 🔻



📌 "#LordMigajero agrede a empleado de @Cinemex sólo por pedirle… pic.twitter.com/AqXJ2Xg6Ae — ¡QUÉ POCA MADRE! 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) April 22, 2025

“¡Naco! Incomodar a alguien en su trabajo es lo más bajo que puedes hacer”; “Mencionas algo muy importante, ese barandal de Galerías Coapa está super inseguro”; “Nunca vayan a regatear de esa forma tan patética. Menos si van con su cita o su familia”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

