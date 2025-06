VIDEOS: Avión con 242 personas cae en la India; no hay sobrevivientes

Un Boeing 787-8 Dreamliner operado por Air India se estrelló este jueves 12 de junio en una zona residencial de Ahmedabad, causando la muerte de las 242 personas que viajaban a bordo. El vuelo AI171 tenía como destino final la ciudad de Londres, Reino Unido.

De acuerdo con autoridades locales, el avión transportaba a 230 pasajeros, dos pilotos y 10 miembros de la tripulación. El impacto ocurrió en una zona de departamentos pertenecientes al BJ Medical College, donde también se ubican oficinas y viviendas de personal médico.

Aunque el saldo a bordo fue devastador, también se reportaron heridos en tierra, ya que varios edificios se incendiaron, lo mismo que automóviles y estructuras cercanas. La explosión fue potenciada por el combustible necesario para el vuelo transcontinental.

El momento del fatal accidente quedó grabado / Redes Sociales|

El primer ministro de la India, Narendra Modi, calificó el hecho como “indescriptible y desgarrador” y aseguró que ya están trabajando para brindar atención a los afectados. En redes sociales, compartió su solidaridad con las familias de las víctimas.

La lista de víctimas incluye 169 ciudadanos indios, 53 británicos, un canadiense y siete portugueses. El aeropuerto de Ahmedabad opera con vuelos restringidos mientras avanzan las investigaciones.

Las afectaciones también fueron ocasionadas en tierra / Redes Sociales|

La aeronave involucrada fue entregada en 2014 y era parte del modelo Boeing 787 Dreamliner, conocido por sus sistemas de navegación modernos y por no haber registrado accidentes fatales hasta ahora. La causa del siniestro permanece bajo investigación, pero se especula que una falla estructural o error humano podría estar involucrado.

A tragic incident occurred at the BJMC hostel mess, where an Air India aircraft crashed .

Many of UG and PG residents lost their lives while having lunch at their mess.

Very sad and unfortunate incident of #planecrash ..Bhagwan shiv give strength to the victims and their… pic.twitter.com/XN4MdxYko5

— Dr.Monika Langeh (@drmonika_langeh) June 12, 2025