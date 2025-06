Polymarchs: “Quisieron lastimarnos, pero salimos más fuertes”

Polymarchs, el emblemático sonidero de música electrónica liderada por don Apolinar Silva, vivió uno de los episodios más intensos de su trayectoria durante su presentación de Año Nuevo 2024-2025 en el Ángel de la Independencia, donde acudieron miles de personas a bailar a ritmo de los beats de los años 80, 90 y 2000.

Aunque el espectáculo fue aclamado por los asistentes y seguidores de todo el mundo que gozan del high energy, también fue objeto de duras críticas por el dinero que le dio el Gobierno de la CDMX para su realización. En exclusiva para CONTRA, su fundador rompe el silencio.

“Hubo gente que quiso lastimarnos”

Con evidente emoción, Silva recuerda el estrés que vivió en la antesala del evento masivo. “No sabes lo que se sentía. Era una presión que no me dejaba trabajar a gusto. Hasta pesadillas tuvimos mis hijos y yo”, confesó. A eso súmales las críticas por el costo del evento y especulaciones sobre su organización, hecho que le afectaron profundamente.

Polymarchs ha logrado salir del barrio para ser conocido internacionalmente / Especial|

“Eso me lastimó a mí mucho, si esta gente supiera lo que hice, me estuvieran alabando. Pero bueno, el sol no lo puedes tapar con un dedo, y el evento salió. La gente que me quizo lastimar al principio, se quedó impresionada al final, ya no quiero adentrarme más en el tema, pero lo único que quiero es celebrar que el evento estuvo espectacular”, expuso.

A pesar de los señalamientos, Polymarchs triunfó con una presentación que fue transmitida y comentada internacionalmente. “Nos vieron desde España, Brasil, Argentina… fue un orgullo. Y al final, hasta me llevaron escoltado a mi casa. Eso no lo pedí, pero se sintió bonito”.

Polymarchs enfrentó la crítica por el pago que recibió para realizar el evento de año nuevo / Especial|

Polymarchs Arena 2025: luces y tecnología

De cara a su presentación el 14 de junio en la Arena Ciudad de México, don Apolinar adelantó que el espectáculo contará con una pista giratoria 360°, DJs clásicos y actuales, y una fuerte presencia femenina. “Ahora la mujer debe estar en igualdad. Tendremos a una gran DJ que compartirá escenario con los demás”, dijo.

El montaje combinará tecnología de punta con el estilo retro que caracteriza a Polymarchs: “Vamos a usar inteligencia artificial, pantallas, luces… No es magia, es evolución”.

Para conmemorar los 50 años de trayectoria, el fundador no descarta una presentación gratuita en el Zócalo capitalino. “No depende de mí, pero si el gobierno lo permite, claro que lo hacemos. Nos encantaría celebrarlo con todos los mexicanos”, afirmó.

Polymarchs se presentará este 14 de junio en la Arena CDMX / Especial|

No hay retiro a la vista

Pese a su edad, Apolinar Silva no piensa dejar los escenarios: “Si dejo de trabajar, me muero de tristeza. Mi vida es esto, y seguiré mientras Dios me lo permita”.

Con planes para presentarse en Las Vegas y otras ciudades de Estados Unidos, Polymarchs sigue girando, iluminando pistas y corazones. “Hay obstáculos, pero vamos por todo. ¡Polymarchs sigue vivo!”.

Don Apolinar Silva ahora quiere cumplir su sueño de tocar en el Zócalo de la CDMX / Especial|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: TIKTOK CANCELA CUENTA A INFLUENCER POR PONER EN RIESGO A UNA MUJER EN SITUACIÓN DE CALLE