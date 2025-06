Guns N’ Roses en México: Precios de los boletos del más barato al más caro

La legendaria banda de rock Guns N’ Roses ha confirmado su regreso a México como parte de su esperada gira Latin American Tour 2025, y no será cualquier fecha: la Ciudad de México tendrá el honor de ser la última parada de este recorrido por el continente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el grupo liderado por Axl Rose reveló un total de 13 fechas por América Latina, incluyendo ciudades como Bogotá, Medellín, Lima y por supuesto, la capital mexicana, donde cerrarán con broche de oro.

La banda estará el próximo 8 de noviembre en la CDMX / FB: @gunsnroses|

¿Cuándo será el concierto en México?

La cita está marcada para el próximo 8 de noviembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes del país para espectáculos de talla internacional. La expectativa entre los fans ha sido tan alta que las redes sociales se inundaron de comentarios desde el anuncio.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC son el 11 y 12 de junio, mientras que la venta general abrirá el 13 de junio a través de Ticketmaster.com.mx.

La gira de Guns N' Roses será por América Latina / FB: @gunsnroses |

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los precios varían dependiendo de la zona elegida. Aquí el detalle:

Zona GNP: $4,867.75

Verde B: $3,647.75

General A: $2,915.75

Naranja B: $2,549.75

Verde C: $1,939.75

General B: $1,695.75

Naranja C: $1,207.75

Importante: los precios no incluyen cargos por servicio ni posibles variaciones por ubicación.

El regreso de Axel y Slash tiene emocionados a sus seguidores / FB: @gunsnroses|

Una noche de clásicos inolvidables

Los asistentes podrán revivir himnos del rock como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “Paradise City” y “Welcome to the Jungle”, en un espectáculo que promete ser una celebración épica del legado de la banda.

Con este regreso, Guns N’ Roses confirma su posición como una de las bandas más icónicas del mundo y su show en CDMX será una cita obligada para todos los amantes del rock.

