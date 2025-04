VIDEOS: Van 14 muertos y más de 700 heridos por explosión en puerto petrolero

De acuerdo con medios internacionales, la explosión en un puerto petrolero ha dejado hasta el momento 14 muertos y 750 heridos que han sido atendidos en diferentes hospitales de Teherán, Irán.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Los primeros reportes de las autoridades iraníes fueron que el incidente se puedo originar debido a que en una bodega se estaban almacenando productos químicos.

“Hasta el momento se ha determinado que en un rincón del puerto se almacenaban contenedores que probablemente contenían sustancias químicas que explotaron, pero hasta que se extinga el incendio, es difícil determinar la causa”, expuso Fatemeh Mohajerani, portavoz del Gobierno.

La gran columna de humo se podía ver a kilómetros de distancia / Redes Sociales|

Captan el momento de la explosión

En varios videos que circulan en redes sociales se aprecia cuando se empieza a generar un incendio que generaba una enorme columna de humo amarillo y naranja, luego se escucha el momento de la explosión y se corta la señal.

En otras imágenes se aprecian las afectaciones dentro del puerto de Shahid Rajaei, donde varios edificios y bodegas quedaron destruidas. Incluso en las calles se pueden ver a los autos cubiertos por escombros.

Se cree que de una bodega salió la explosión / Redes Sociales|

La onda de la explosión fue tan fuerte que causó el rompimiento de ventanas a varios kilómetros de distancia.

Por último, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó una investigación sobre las causas del incidente. Los medios señalaron que en el lugar se guardaba azufre y químicos.

🚨🇮🇷

Just few hours after the explosion in Bander Abbas, there was another explosion in the not so distant Shahid Rajaee Port in Iran.

There is no confirmation that the explosions are linked, but the coincidence is suspicious.

In the videos, you can see how starts with orange… pic.twitter.com/8nsAO1rzpa — Voice From The East (@EasternVoices) April 26, 2025

A massive explosion, possibly caused by ammonium nitrate the same highly-explosive chemical which caused the Beirut explosion in 2020, has rocked the port of Bandar Abbas this morning in Southern Iran. Iranian media is reporting over 400 injures, while the death toll is still… pic.twitter.com/TrVkR70Zzy — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2025

WARNING: GRAPHIC CONTENT

More than a dozen people were killed and more than 700 were injured in a suspected chemical blast at Iran's biggest port, Iranian state media reported https://t.co/EQnfzxfk1j pic.twitter.com/Pl9OOue0ag — Reuters (@Reuters) April 26, 2025

❗️🇮🇷 Initial footage from the aftermath of the explosion.



Note that the Shahid Rajaee Port is Iran's largest port, handling 85% of all loading and unloading of containers in the country



It is also the 2nd largest container port in the entire Middle East region. https://t.co/ehQjC77kAk pic.twitter.com/pXB4vxSpTV — BZ (@BZKanging) April 26, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ¡QUÉ DIOS TE PERDONE! SACERDOTE PATEA A LOMITO EN PLENA MISA