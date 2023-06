Daniel Bisogno reveló lo que vivió al recibir un resultado positivo a VIH

Luego de estar hospitalizado, Daniel Bisogno fue dado de alta la semana pasada y el 8 de junio, el conductor habló con Pati Chapoy sobre sus problemas de salud.

Bisogno confesó que sus problemas de salud comenzaron tras su perdida de peso, pues dijo que llegó a bajar casi 40 kilos.

Tras no tener fuerzas, los doctores le recomendaron a Daniel Bisogno hacerse la prueba de VIH, otro de los momentos más tensos para el conductor.

"Me la hice en ese momento y el que atendía me dice: 'para nosotros eso es positivo' y me solté a llorar", confesó. Sin embargo, tras hacerme otra prueba en otra clínica, el resultado fue que no tenía absolutamente nada.

"Hace tres años conocí una especialista en nutrición. De pesar 125 kilos llegué a pesar 92, estamos hablando de casi 40 kilos. Me sentía bien en el espejo, pero muy mal fuera de él", comentó Daniel.

El conductor dijo que los malestares también coincidieron con su divorcio y que eso también pudo perjudicarle.

"Empecé a sentirme débil. De repente vino un susto muy fuerte en mi vida, se me disparó el azúcar. Llegué con la nutrióloga y a partir de ahí vinieron cambios físicos y emocionales", señaló.

