Durante una protesta llevada a cabo frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el asesinato de Lesly Martínez a manos de su exnovio, una mujer fue captada en un video amedrentando a los manifestantes y utilizando un lenguaje ofensivo. El incidente generó indignación y se viralizó en redes sociales, donde fue apodada como #LadyTepito.

En las imágenes, se observa a la mujer vestida de negro y sosteniendo una lata de gas pimienta, dirigiéndose agresivamente a los presentes y amenazándolos. Ante las preguntas y cuestionamientos de los manifestantes, la mujer afirma ser de Tepito y asegura que nadie podrá hacerle frente.

La grabación provocó la indignación de los usuarios en redes sociales, quienes criticaron sus palabras y comportamiento. Algunos señalaron su forma de vestir y hablar, mientras que otros cuestionaron la falta de educación y el supuesto cargo que afirmaba tener en la Fiscalía.

“Orale no más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar... Como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir”, se oye expresar a la mujer.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras una exhaustiva búsqueda en su sistema de recursos humanos, informó que no existe registro de que la persona mostrada en el video forme parte de su personal. Aclararon que se trata de una usuaria de los servicios de la institución. La difusión del video ha generado solicitudes para que los afectados presenten denuncias por amenazas y abuso de autoridad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO O'FARRILL SE ENCUENTRA EN HIDALGO; PERSONAL DE LA FISCALÍA VA EN CAMINO PARA CONFIRMAR