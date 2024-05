Vladimir Putin atribuye a Estados Unidos accidente aéreo de Ebrahim Raisi

El día de hoy viernes, durante una reunión con su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko, Vladimir Putin declaró que los helicópteros que escoltaban al presidente iraní Ebrahim Raisi eran rusos y no les pasó nada.

"Por cierto, los escoltas volaron en dos helicópteros rusos, creo, ¿no? Y los helicópteros de fabricación rusa volaron en las mismas condiciones sin ningún problema", afirmó el presidente Vladimir.

En cuanto a Lukashenko, el presidente bielorruso comentó: "Me he reunido con el señor Raisi más de una vez, y creo que el presidente ruso me apoyará, era un buen hombre, normal, que ha mantenido un diálogo franco y honesto con nosotros".

"Lo que ocurrió allí y demás, se habla mucho de ello ahora, creo que Irán es el tipo de país que averiguará lo que ocurrió allí. Pero como persona, por supuesto, no como presidente, diré: la repugnante posición de Estados Unidos llevó a esto, me refiero a las sanciones", condenó Lukashenko.

Lukashenko se quejó de las restricciones impuestas a su país

"Es culpa de ellos, entre otras cosas. Son todos creyentes. Bueno, si son creyentes, que esperen. Él [Dios] los enviará de vuelta. Esa no es la manera de comportarse en el mundo", declaró.

También confirmó que habrá un mundo multipolar, y llamó locos a los que están acelerando con sus acciones.

