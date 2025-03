Vuelve 'Ted Lasso’: la exitosa serie de Jason Sudeikis tendrá una cuarta temporada

El bigote de Jason Sudeikis regresa con fuerza. 'Ted Lasso', la comedia dramática sobre un entrenador de futbol estadounidense extremadamente optimista en Londres, regresará con una cuarta temporada, anunció Apple TV+ el viernes.

Vuelve 'Ted Lasso' CRÉDITO:AP

La plataforma de streaming no especificó cuándo estarán disponibles los nuevos episodios ni en qué etapa de producción se encuentran. En un comunicado, Sudeikis, protagonista y productor ejecutivo de la serie, insinuó que los nuevos episodios tratarían sobre arriesgarse.

En la cuarta temporada, el equipo de AFC Richmond aprende a SALTAR ANTES DE MIRAR y descubre que, dondequiera que aterricen, es exactamente donde deben estar.

El personaje de Ted Lasso fue presentado por primera vez por Sudeikis en 2013 para promocionar la cobertura de NBC Sports de la Premier League inglesa. En un cortometraje, Lasso interpretó al entrenador del Tottenham Hotspur Football Club de Londres. Rápidamente se hizo evidente que sabía poco, o nada, de fútbol.

“Van a jugar con todas sus fuerzas los cuatro cuartos”, dijo Lasso sobre los jugadores en una rueda de prensa simulada. “¿Tenemos algún objetivo esta temporada? Sin duda. Vamos a ganar muchos partidos y vamos a clasificarnos para los playoffs”. “No hay playoffs”, corrigió un reportero desde el público. El segmento fue tan popular que eligieron a Sudeikis para que repitiera el personaje al año siguiente.

I've got goosebumps. Seein’ my guys in CGI is so weird. Except Roy for some reason. pic.twitter.com/YqPuvw2jHK

— Ted Lasso (@TedLasso) September 21, 2022