Wendy Guevara, la influyente ganadora de la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México', continúa siendo el centro de atención en el mundo del entretenimiento. A pesar de las controversias que rodean su figura, Wendy no deja de recibir ofertas profesionales, y la más reciente proviene del reconocido cantante Babo, líder de Cártel de Santa.

La influencer mexicana, cuyas polémicas declaraciones recientes la pusieron en desacuerdo con varias personalidades del medio artístico, ha mantenido una apretada agenda llena de proyectos en los medios tradicionales, además de sus actividades en redes sociales, colaboraciones y espectáculos en vivo.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención últimamente es la propuesta que Wendy Guevara reveló en una transmisión en vivo. Babo la contactó para participar en un próximo videoclip que contará con la presencia de otras figuras populares.

En sus propias palabras, Wendy compartió la noticia con sus seguidores: "Me buscó Babo para que salga en un videoclip. Yo le dije que voy a ver. A lo mejor se me hace, hermanas, aunque sea un agarrón de rea** por ahí. No es una colaboración de música, es para salir en un video musical con Babo. Van a estar más personas, influencers, del medio, como ustedes les quieran llamar. A mí no me gusta llamarme artista ni así, yo soy influencer, soy la chica de YouTube".

Aunque la colaboración no involucra música, Wendy Guevara expresó su interés en el proyecto y la posibilidad de conocer personalmente a Babo. Sin embargo, también señaló que deberá ajustar su apretada agenda para encajar en este nuevo proyecto, particularmente para no afectar las fechas de su gira 'Resulta y Resalta'.

"Sí, pero creo que van a poner los días más, van a ver para que podamos todos y la neta, yo sí quiero, es que tengo lleno de trabajo, pero quiero conocer a Babo, quiero echar pe** y mentarnos la mad** porque sé que es muy raza, como muy sencillo", concluyó Wendy.

