Wendy Guevara hace un 'Pedrito Sola' y confunde marca de cerveza que la patrocina

La ganadora de La casa de los Famosos e influencer, Wendy Guevara, sigue dando de qué hablar, pues en esta ocasión, 'La Perdida' protagonizó un momento muy cómico a lado de Adrián Marcelo, donde recordó al épico incidente de Pedro Sola al confundir dos marcas de mayonesa.

La charla entre ambos famosos se volvió divertida y amena, pues tocaron temas importantes relacionados a la vida de la leonesa, pero también, bromearon y platicaron de algunas anécdotas.

Durante la charla, Adrián Marcelo le preguntó a Wendy acerca de lo que suele comer ahora que se encuentra de gira y rodeada de otras personalidades, a lo que ella contestó:

"Es que los empresarios nos quieren llevar a hoteles bien ver..., donde una tiene que andar comiendo. A mí llévenme a los tacos de la esquina o mándennos unos tacos de carne asada. Es que yo me harto si me llevan a esos restaurantes" expresó.

No obstante, la conversación se tornó más divertida de lo que estaba, pues tocaron el tema de la bebida que más le gusta a Wendy Guevara. La influencer reveló que su preferida es la cerveza y fue cuando se dio el bochornoso momento, pues confundió a la marca que la patrocina.

"Me gusta mucho chupar cerveza, soy chelera yo siempre, toda la noche puedo estar con cheve cheve cheve cheve. Me gusta la Ultra", mencionó.

Cuando se dio cuenta de su equivocación, volteo a ver a su equipo de trabajo e intento corregir lo que había dicho, sin embargo, fue demasiado tarde, pues quedó expuesta al estilo "Pedrito sola".

"¿Cuál es mi marca? Dos Equis, y yo diciendo que Ultra (...) Ah no wey a mí me encanta tomar cerveza, me encanta más la Dos Equis" tratando de enmendar su error.

El momento causó sensación y risas entre los usuarios de redes sociales, generando una ola de comentarios que señalan a Wendy Guevara de hacer un Pedrito Sola.

