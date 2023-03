Xavier López ‘Chabelo’ fue maestro de varias personalidades, entre esas Eugenio Derbez. El comediante recordó la vez en que fue despedido.

“Lo que aprendí con él en su programa no te puedes imaginar. Era un hombre muy dulce, pero también duro en su forma de trabajar, y eso lo hizo llegar a donde llegó”, declaró en entrevista con María Luisa Valdés Doria.

Derbez era asistente de Chabelo. Rápidamente fue ganando espacios hasta llamar la atención de Anabel Ferreira, quien lo invitó a grabar. El actor no le canceló a Chabelo, pues trató de llegar a tiempo al ensayo de “En Familia…”.

En exclusiva con @MaguichaDoria, Eugenio Derbez brindó algunas declaraciones sobre la muerte de ‘Chabelo’ y confesó que lo considera su más grande maestro. Mantente informado en el #TelediarioMatutino con @Deb_Estrella, @rodrigoricom2 y @mkarcz pic.twitter.com/o1JxmN5VQG — @telediario (@telediario) March 25, 2023

Eugenio Derbez no llegó a tiempo con Chabelo, pues los sketches con Ferreira se alargaron de más. Al arribar al foro de Xavier López, éste lo despidió. “Lo felicito me da gusto, ojalá le vaya muy bien, pero ya no puede seguir conmigo”, recordó Derbez las palabras de Chabelo.

El histrión salió enfurecido, pero comentó que años después entendió todo, sobre todo cuando él era el jefe de sus programas. “Para mí fue una lección de vida”.

Derbez le dio el último adiós a Chabelo

Eugenio Derbez no se cansó de decir que Xavier López fue uno de sus grandes maestros, además de su madre. “Era un gran profesional y le agradezco todo lo que me enseñó”, recordó con cariño.

