¿Xóchitl Gálvez recibió gritos por hablar con Claudia Sheinbaum? Esto sabemos

La excandidata a la presidencia por parte del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, reveló que tuvo un pleito con una persona de su equipo después de que se dieron a conocer los resultados en la noche de la elección y todo porque le habló a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su triunfo.

En varias entrevistas, mencionó que a Marko Cortés, líder de los panistas, no le pareció su acción por lo que le alzó la voz sin tener un motivo.

“Marko Cortés se enoja, me reclama, con demasiado tono alto y fuera de lugar. No sé si a los hombres les gusta gritar, pero se puede arreglar todo hablando tranquilamente. Me gritó, me dijo que era indigno de mi parte felicitar a Claudia porque había sido una lección de Estado, eso es otra cosa, por supuesto que reconozco que hay una intromisión, porque cuando empezó el partido la elección ya estaba, pero eso se iba a resolver en tribunales”, comentó.

Defienden a Xóchitl Gálvez

Xóchitl expuso que cuando la gente que estaba a su alrededor se dio cuenta de la presunta agresión, de inmediato salieron a defenderla, como fue el caso de Juan Pardinas, miembro de la coalición.

“Los dirigentes se quedaron callados. Marko nunca entendió que ningún hombre me manda. Yo le dije que la decisión había sido mía en mi calidad de candidata. Uno de los asistentes le reclamó a Marko. Juan Pardinas fue, sí se puso feo, le dobló la apuesta”, reveló.

Marko Cortés sale a su defensa

Ante las palabras de Gálvez, el líder del PAN, Marko Cortés, indicó que nunca le gritó a su candidata, pero dejó en claro que él habla fuerte y sí reconoció que no le gustó que felicitara a Claudia Sheinbaum.

“Yo no grito en ningún caso ni en ninguna reunión, he tenido muchas responsabilidades y muchos momentos complejos y eso nunca ocurre; una cosa es hablar claro, fuerte y asertivo y otra muy distinta es gritar y menos faltar al respeto… Por supuesto que le dije que no lo compartía, felicitas a alguien que ganó a la buena, pero no cuando te pisotean, cuando te avientan todo el Estado mexicano, cuando te difaman”, finalizó.

