Yolanda Andrade ha generado preocupación por su salud, ya que ha necesitado hospitalización en varias ocasiones durante el último año y ha estado ausente de su programa con Montserrat Oliver. Recientemente, el productor Enrique Gou, amigo de Andrade, ha revelado en medios que podría estar padeciendo esclerosis múltiple.

Yolanda Andrade responde a Enrique Gou por filtrar su supuesta enfermedad

Andrade aclaró en el canal de YouTube del periodista Carlos Alberto las afirmaciones de Enrique Gou sobre su salud y un supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple, tras ver un programa que abordaba su presunta nueva enfermedad.

"Anoche yo te estaba escuchando, en la madrugada, porque me cuesta mucho trabajo dormir. De pronto te oigo y dije: '¿Cómo? Si este señor me habló y qué falta de caballerosidad'".

Andrade responde a su supuesta enfermedad. / X |YouTube video player

Andrade, molesta por la situación, negó haber conversado con Gou, quien hizo esa afirmación, y criticó la difusión de la noticia, sin confirmar ni desmentir el diagnóstico.

"No tiene por qué decirlo así, se me hizo muy… no quiero decirlo, pero muy feo, no se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende".

Carlos Alberto criticó a Enrique Gou por hacer declaraciones irresponsables y revelar información sensible sobre Yolanda Andrade, sugiriendo que, debido a su experiencia, debería haber considerado las consecuencias de sus palabras.

"Él no es amigo de Yolanda, obviamente un amigo no te anda evidenciando de esa manera y el señor (...) ¿Cuántos años tendrá Enrique Gou en el medio que el señor no sabía la magnitud de noticia que está dando? ¿Qué no sabe el señor Enrique Go que Yolanda Andrade es una figura pública y que todo lo que tiene lo que sale de Yolanda Andrade en este momento va a causar polémica?".

¿Qué es la Esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple constituye una enfermedad crónica del sistema nervioso central que interfiere en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Esta patología se distingue por la destrucción de la mielina, la sustancia que recubre y protege las fibras nerviosas, lo que puede dar lugar a una amplia gama de síntomas, tales como dificultades en la movilidad, alteraciones visuales y problemas de coordinación.

La esclerosis múltiple constituye una enfermedad crónica del sistema nervioso central que interfiere en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CFE cortará la luz a estos usuarios en abril de 2025