Yolanda Saldívar revelará su verdad sobre la muerte de Selena Quintanilla

Yolanda Saldívar, la acusada de asesinar a Selena Quintanilla, podría salir de la cárcel el próximo 30 de marzo de 2025 si un juez le concede su libertad bajo fianza.

Pero antes de eso, la expresidenta del club de fans de la ‘Reina del Tex-Mex’ saldrá a contar su verdad de lo que ocurrió hace 29 años en Corpus Christi, Texas.

Yolanda Saldívar tendrá su biodocumental

La interna de la cárcel de Gatesville, de 63 años, tendrá su biodocumental llamado ‘Selena & Yolanda: The Secret Between Them’, el cual está programado salir en Estados Unidos el próximo 17 de febrero.

En la producción, Saldívar revela que juntó pruebas sobre el asesinato de Selena para que la gente sepa lo que realmente pasó con la cantante.

“Mi familia ha reunido pruebas que muestran diferentes versiones de los eventos. Tenía miedo, conocía sus secretos, y creo que la gente merece saber la verdad”, menciona.

Yolanda Saldívar quería suicidarse y no matar a Selena

En el trailer del biodocumental, Yolanda expone que no quería matar a Selena sino que ella misma quería quitarse la vida: “Las cosas no fueron como parece. Quería matarme yo, no a ella”, se escucha en el trailer.

Cabe recordar, que el pleito entre Yolanda y la intérprete de ‘Como la Flor’, supuestamente fue porque Selena la estaba acusando de robarle dinero de su negocio de ropa.

