YosStop tras salir de prisión: 'Nunca imaginas perder tu libertad; fue una tortura'

Yoseline Hoffman, YosStop, reveló detalles de lo que vivió al interior del penal de Santa Martha Acatitla, la cual comparo con la muerte pues fue difícil de afrontar la idea de que había perdido su libertad.

"Tú nunca te imaginas que vas a perder tu libertad, sobre todo cuando eres pues una persona que no se dedica a hacer malas cosas", confesó en charla con Saskia Niño de Rivera.

"Yo viví en una cárcel muy distinta, que algunos dirían que es una cárcel privilegiada, pero al final cárcel es cárcel", dijo YosStop. "Tenía que estar yo sola con mi cabeza, con mis pensamientos, con cómo me juega chueco la mente, tratando de no enloquecer, de no perderme, de no deprimirme", agregó.

Por último, Yoseline revivió el día en el que salió del penal de Santa Martha Acatitla y mencionó que "vio mucha luz", además de que salió de prisión "muy tranquila, muy en paz".

