Zudikey Rodríguez, amenazada de muerte para que deje su candidatura en Valle de Bravo

Zudikey Rodríguez, exparticipante de Exatlón México y actual candidata a la alcaldesa de Valle de Bravo, en Estado de México por la coalicón PAN-PRI-PRD, habría sido amenazada de muerte para que deje su candidatura.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, Rodríguez estaba en un evento de campaña en la cascada Velo de Novia en Avándaro, cuando unos sujetos la obligaron a subir a un vehículo, llevándola 64 kilómetros hasta Tejupilco y amenazándola de muerte para que deje su candidatura.

"Mira Zudy, me han ordenado matarte, pero voy a perdonarte la vida. Sólo te pido que te escondas y que te bajes de la campaña", habría mencionado uno de los sujetos. "No me mate. "¿Qué quiere, que me vaya del país?", contestó.

Durante la programación "Tercer Grado" se habló acerca de la privación de libertad de la candidata por la coalición "Va X México", Zudikey Rodríguez en Valle de Bravo. pic.twitter.com/bYixpxvewd — El Tio Spoiler (@ElTioSpoiler) May 20, 2021

"No, sólo escóndete y bájate de la campaña", respondió el individuo, quien de acuerdo a Proceso, se trata de Johnny Hurtado Olascoaga ‘El Pez’, jefe de una célula criminal que opera en Tierra Caliente de Guerrero.

Momentos más tarde, la exatleta olímpica fue regresada a Avándaro para después resguardarse en su casa y detener la campaña.

