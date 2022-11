Qatar 2022: Concacaf solo registra un triunfo en ocho partidos del Mundial

En la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022, el panorama no ha mejorado para los representantes de la CONCACAF: Canadá ya se despidió del torneo, Estados Unidos no ha probado victoria, México no gana y tampoco ha anotado y solo Costa Rica ha sumado un triunfo después de haber sido goleado 7-0.

El debut de las selecciones de CONCACAF dejó un sinsabor para los participantes de esta confederación, ya que ninguno pudo ganar durante su partido de presentación, pero si se esperaba una mejora en el rendimiento de estos combinados, esto no sucedió del todo.

Los primeros en llevarse un trago amargo fueron los canadienses al ser eliminados de la justa mundialista a manos de Croacia, conjunto que los goleó 4-1 y que les dejó sin oportunidad de componer su camino; por su parte, el ‘Tri’ cayó este sábado ante Argentina con marcador de 2-0, y aunque aún tienen posibilidades de seguir con vida, ya no dependen de sí mismos.

El conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’ registra un paso tambaleante con dos empates en el Grupo B: primero ante Gales y después contra Inglaterra, pero en caso de ganar su último juego de la Fase de Grupos ante Irán, pueden avanzar de ronda al igual que Costa Rica, qué gracias al triunfo que sacó frente a Japón también puede aspirar a estar en Octavos de Final después de haber sido exhibido al perder contra España.

