Bale previo al Mundial de Qatar 2022: 'Estoy al cien y listo para comenzar'

Listo para el Mundial. Gareth Bale y Gales iniciarán su camino en la Copa del Mundo de Qatar 2022 el lunes 21 de noviembre ante Estados Unidos, y el capitán del equipo europeo ha señaló que se encuentra de la mejor forma para la justa mundialista.

“Estoy al cien por cien y listo para comenzar”, dijo Bale, quien salió campeón de la MLS con el LAFC. Asimismo, el exjugador del Real Madrid señaló que si tiene que jugar los tres partidos de la Fase de Grupos durante los 90 minutos lo podrá hacer.

“Si tengo que jugar 90 minutos en tres partidos no hay problema. Estoy en forma y listo. Si tengo que jugar tres partidos completos, los jugaré”, agregó Bale, quien tendrá un grupo difícil, pues también tendrá que encontrarse contra Inglaterra e Irán.

Finalmente, Gareth Bale habló sobre la dificultad mental que fue para los futbolistas el estar con sus clubes a tan pocos días de enfrentar el Mundial de Qatar 2022, pues había que rezar, literalmente, para evitar una lesión y perderse el torneo.

“Las últimas tres o cuatro semanas han sido difíciles, sobre todo cuando escuchas sobre otros jugadores que han tenido lesiones y se van a perder la Copa del Mundo. He estado hablando con mis compañeros y los que jugaban este fin de semana me han dicho que era complicado mentalmente. Solo podías rezar para no tener una lesión y perderse un evento tan importante como este”.

