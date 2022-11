Tyler Adams previo a juego ante Inglaterra: 'Las arañas me espantan más'

En duelo por la Jornada 2 del Grupo B, Estados Unidos se medirá a Inglaterra, que goleó 6-2 a Irán en su debut en Qatar 2022.

Sin embargo, el mediocampista estadounidense, Tyler Adams, no se deja impresionar por la goleada de los Tres Leones ante los iraníes y aseguró no tener miedo del juego ante los europeos.

"Inglaterra aún es un equipo grande, aunque al final del día, ¿existe algún factor de intimidación? Reconozco que no hay muchas cosas que me puedan asustar de ellos. Las arañas me espantan más que Inglaterra. Así que está bien para mí", reveló Adams en conferencia de prensa.

"Tener la oportunidad de jugar contra extraordinarios jugadores. Pero es algo que ya he hecho antes. Queremos demostrar que también somos capaces. Que Estados Unidos está creciendo de gran forma en selecciones", añadió el jugador del Leeds United.

Después de calentar el duelo ante los ingleses, el mediocampista aseguró que siempre soñó con jugar en la Premier League, donde milita con los Peacocks.

"Era algo que quise desde siempre. En Estados Unidos ves los partidos desde niño. Ves muchos jugadores de calidad sin importar el equipo. Le decía a mi madre que quería jugar ahí. La cultura no es muy diferente, además. La transición fue más fácil que jugar en Alemania. Hay algo especial en esta liga. Siempre lo soñé", sentenció Adams.

