Qatar 2022: Messi vs Modric, sonríe el futbol por un boleto a la Final

Dos genios no se comparan, se disfrutan... y más si es su último baile. El Mundial de Qatar regalará un choque de '10' y no sólo por el número que portan, sino porque verá a dos históricos, dos magos que cargan con toda una nación y que están en busca de una nueva Final: Lionel Messi y Luka Modric.

Leo, 35 años; Luka, 37. Cinco Mundiales disputados para La Pulga, cuatro para el Cruyff de los Balcanes. Ambos ganadores del Balón de Oro, siete para el argentino y uno para el croata. Decenas de títulos en clubes, pero hay uno con selección que ya se les negó en una ocasión.

En Brasil 2014, la Albiceleste de Messi cayó en la Final ante Alemania. Cuatro años más tarde fue el turno para la Croacia de Modric, que pese al gran esfuerzo sucumbió ante Francia. Hoy, Qatar los pone frente a frente en la que, muy probablemente, será su última oportunidad de luchar por la Copa del Mundo.

Desde los banquillos llueven elogios, tanto Lionel Scaloni como Zlatko Dalic reconocen el talento que hay enfrente y saben que un descuido costará muy caro en Semifinales.

"Es un placer que Modric esté dentro de la cancha y verlo jugar, es un ejemplo para muchos no sólo por su calidad, sino por su comportamiento y lo que transmite. El que quiere al futbol quiere a esos jugadores en la cancha", expresa el timonel de la 'Scaloneta'.

Del otro lado, flores para Leo. "Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos 10 años. Es un jugador con una calidad tremenda. Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No corre mucho, espera y recibe con toda la fuerza y energía", admite Dalic.

Scaloni ahonda y no se adjudica el gran momento de su '10', sino que lo motiva a ir por más. "No me sorprende porque lo conozco. Leo siempre fue así, él siempre fue un ganador".

Y si faltaba algún ingrediente para este platillo imperdible está el capítulo más reciente entre ambos, donde Croacia venció por 3-0 a Argentina en la Fase de Grupos de Rusia 2018, por lo que la Albiceleste desea cobrar esa cuenta. ¡A disfrutar!

