Lionel Messi: 'No los vamos a dejar tirados, dependemos de nosotros mismos'

Pese a perder ante Arabia Saudita en el debut en Qatar 2022, Lionel Messi llamó a la afición argentina a confiar en el equipo, pues, aunque la derrota fue dura e inesperada, el 10 confía en revertir la situación y aseguró que demostrarán de que están hechos.

“Este es un grupo que se destaca por eso, por la unión, por la fuerza grupal y creo que ahora es el momento de eso, de estar más unidos que nunca, de demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de estas, de una derrota y de estar obligado y bueno pensar en lo que viene.

Es un golpe muy duro para todos, para la gente para nosotros, no esperábamos arrancar de esta manera. Pero que confíen, este grupo no los va a dejar tirados y vamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, ya hemos jugado partidos de estas características”, sentenció Messi en zona mixta.

MESSI EXPLICÓ LA DERROTA DE ARGENTINA ANTE ARABIA SAUDITA

Sobre el partido, la estrella Albiceleste reconoció que el juego de tirar la línea del fuera de lugar de Arabia fue clave, pues nunca lograron sentirse cómodos con esto y terminó por ser fundamental los tres goles anulados.

“Es difícil, como decía recién hicimos el gol muy rápido, después nos quedamos con muchas situaciones incluida los goles, situaciones muy claras incluidos esos goles en fuera de juego anulado. En 5 minutos en el segundo en errores nuestros se nos pusieron en ventaja entonces no puedes revertir eso, pues se hizo cuesta arriba, no encontramos bien el funcionamiento que nosotros manejamos y no se pudo.

nosotros sabíamos que jugaban así, estábamos acelerados creo que nunca nos terminamos de sentir cómodos. Sabíamos que eso lo hace muy bien, el tema de la línea y que separaban y lo tienen muy bien trabajado. A veces te lleva el juego y eso al ver tanto espacio lo ves tan fácil que te terminas metiendo en offside”, finalizó.

