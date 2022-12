Messi y Dibu explotan contra árbitro del Argentina vs Países Bajos: "No estuvo a la altura"

Lionel Messi terminó molesto por la polémica actuación del árbitro español Antonio Mateu Lahoz en el partido entre Argentina y Países Bajos de los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022.

La 'Pulga' cree que el silbante fue el culpable de que la Albiceleste sufriría ante la Naranja Mecánica, pues marcó muchas faltas y sacó varias tarjetas (14 amarillas y 1 roja). Desde su punto de vista, el juego se tuvo que definir en los 90 minutos, pero se fueron a tiempos extra y tanda de penaltis.

"Mucha bronca. No era para que terminara así. No quiero hablar del árbitro. Ya viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que piensas. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA no puede poner a un árbitro así en estas instancias. No estuvo a la altura", comentó el jugador del PSG.

La figura del encuentro, sin duda alguna, fue el Dibu Martínez, quien atajó los penaltis de Virgil van Dijk y Steven Berghuis. El guardameta argentino también se quejó del silbarte español: "Él quería que lo empataran, es el peor árbitro de la copa, por lejos", aseguró el portero del Aston Villa.

