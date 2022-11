Qatar 2022: Lionel Messi se 'robo' las portadas tras victoria ante México

El triunfo de Argentina sobre México paralizó al mundo entero. La actuación magistral de Lionel Messi, lo llevó a ser portada en diferentes medios de comunicación, la prensa internacional se dio a la tarea de destacar la participación del astro argentino.

El periódico francés L’Equipe, Marca y Clarín fueron algunos de los medios que destacaron al jugador del PSG, quien sumó un gol y una asistencia en el partido ante el Tri.

En Argentina ‘Olé’ tituló el triunfo: “¡Vamos Argentina! Messi, Enzo, dos golazos y el sueño continúa”.

“Respire hondo. Afloje un poco con tanta tensión. Deje los nervios para otro momento. No vaya a creer que esto no volverán las ansiedades y los sufrimientos. Pero esta Argentina está con vida. Porque Messi no necesita estar en plenitud para ser determinante”, fueron algunas líneas del Diario Olé.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ¿QUÉ NECESITA EL TRI PARA AVANZAR A OCTAVOS DE FINAL EN QATAR 2022?​