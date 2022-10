Qatar 2022: Supercomputadora vaticina que Argentina será campeona en el Mundial

Los favoritos en Qatar 2022. La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a 22 días para que dé inicio, y una supercomputadora de la BCA Research realizó un estudio donde señala que Argentina, rival de la Selección Mexicana en la Fase Grupos, se quedará con el título del Mundial.

'The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup', como se llama la investigación, se basó en multiples estadísticas de los futbolistas tanto en la vida real como en el videojuego FIFA. Además, analizaron 192 resultados de partidos de la Fase de Grupos y 64 de eliminación de los últimas justas mundialista.

"Argentina enfrentará muchos partidos cerrados a lo largo de la etapa eliminatoria y la final será prácticamente una moneda al aire", señaló el estudio. "Existe una gran posibilidad de que la final entre Argentina y Portugal se decida desde los tiros de penales.

"Siendo la Albiceleste la que tendrua todo a su favor, pues a lo largo de la historia de los Mundiales, el cuadro sudamericano ha ganado cuatro de sus cinco tandas de penales en las Copas del Mundo con un 77 por ciento de éxito en los tiros. Mientras que Portugal únicamente ha disputado una ronda, en la que cayó ante Inglaterra en 2006 con una tasa de conversión del 60 por ciento", analizó el estudio.

Cabe recordar que el mes pasado, Joachin Klemen, quien asegura que acertó en los últimos dos campeones del Mundo, vaticinó que Argentina, con Lionel Messi como estrella, será campeona del Mundial de Qatar 2022.

