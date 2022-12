Hugo Lloris previo a la Final: ‘Messi es un gran jugador, pero nosotros queremos escribir historia’

Hugo Lloris sabe que se comenta que la Copa debería ser ganada por Lionel Messi. Pese a reconocer su nivel, el arquero no deja a su combinado en segundo lugar, mismo que buscará el Bicampeonato en el Mundial de Qatar 2022.

“Messi es un gran jugador, todos sabemos lo que representa para la historia de este deporte. Pero esto es un Francia vs Argentina. Hay más jugadores y nosotros también queremos escribir nuestra propia historia”, dijo Lloris en rueda de prensa.

“A lo largo de su historia siempre han tenido grandes nombres, como Maradona o ahora Messi y por eso siempre levanta muchas expectativas. Pero cuando eres francés, también es importante jugar la Final del Mundial”.

Aunque ya conoce la gloria del Mundial, para el guardián del Tottenham no existe más que la actualidad. “Ahora me concentro en el presente, lo que pasó no existe”, agregó.

