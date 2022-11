Qatar 2022: Benzema, según L´Equipe, se baja de la Copa del Mundo por su lesión

Karim Benzema llegó con lo justo a la Copa del Mundo, una lesión en la rodilla a principios de la participación del Real Madrid en la UEFA Champions League, misma que lo alejó de la disciplina merengue y que lo condicionó en la previa de la concentración de "Le Blues"

Este sábado el diario francés, L´Equipe, ha confirmado que Karim Benzema tuvo que salir lesionado, ahora por fatiga muscular, y está totalmente descartado para el primer juego de Francia ante la selección de Australia.

La preocupación del seleccionado francés, y también de Didier Deschamps, es si podrán contar con el 9 del Madrid en algún momento del Mundial, hasta el momento el diario galo ha podido confirmar que Benzema se tendría que bajar de la Copa del Mundo.

Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta si Benzema vaya o no a continuar en Qatar, el seleccionado francés no se ha manifestado al respecto y no existe un parte médico oficial que diga o no si Karim Benzema vaya o no a continuar con "Le Blues".

