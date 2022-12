Luis Enrique tras eliminación de España: 'Hemos sido mejores, la injusticia de los penaltis'

Se fue uno de los favoritos y Luis Enrique, entrenador de España calificó como una injusticia su eliminación a manos de Marruecos.

La Furia Roja hizo todo lo que estuvo a su alcance para ganarlo en la cancha y evitar la angustiosa definición desde el manchón penal, pero jamás lograron romper la barrera marroquí a pesar de la dominante posesión de pelota que tuvieron.

"Cruel, suerte, hemos sido superiores, les hemos metido en su campo, la injusticia de los penaltis, hemos sido mejores, hemos merecido pasar. En penales Marruecos la puso dura", afirmó el estratega español.

Fiel a su estilo, el entrenador ibérico admitió los errores cometidos desde la alineación y lamentó no haber podido darle minutos de juego a todos sus futbolistas.

"Me he equivocado con la no alineación de Pablo Sarabia. Me voy con el resquemón de que no hayan jugado algunos chicos que lo merecían. La vida continúa y esta experiencia les quedará para siempre", sentenció Luis Enrique.

