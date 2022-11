Takefusa Kubo tras la victoria ante Alemania: 'Salió de pu... madre'

El japones, Takefusa Kubo se pronunció tras la remontada de su país ante Alemania en la Copa del Mundo Qatar 2022.

El centrocampista, habló sobre el momento clave para que Japón se llevara tre puntos importantes para poder aspirar a Octavos de Final en el grupo donde también se encuentran dos selecciones candidatas a Campeonar.

“Vimos que no estábamos encajando mucho la presión y me quitó y sacó a Tomi, hicimos línea de cinco y te queda uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo 1-0 no teníamos que adelantar antes y nos salió de puta madre”, apuntó el jugador de la Real Sociedad tras terminar el partido.

Takefusa Kubo es más español que la siesta. pic.twitter.com/O2yokIO5kh — Rogermarxismo ☭ (@Rogermartismo) November 23, 2022

Cabe mencionar que la entrevista llamó la atención de varios usuarios en redes sociales debido a su dominio en el idioma español, la cual adquirió tras su paso por las inferiores del Barcelona y Real Madrid.

