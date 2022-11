DT de Croacia: 'Somos los subcampeones del último Mundial, no podemos jugar a las 13:00 horas'

Zlatko Dalic, entrenador de Croacia, pidió más respeto para su selección a la FIFA. Ya que no acepta las condiciones a las que está siendo sometida su equipo a pesar de ser los actuales subcampeones del mundo.

Los 'Kockasti' (ajedrezados) llegan a la segunda jornada del Grupo F después de un empate sin goles ante Marruecos. Dalić atribuyó este resultado al horario del partido: "El hecho de que jugáramos el primer partido a las 13:00 horas nos alteraba el ritmo. Atribuyo nuestra falta de energía en ese primer partido al inicio temprano".

"El hecho de que Croacia juegue a las 13:00 no es respetuoso. Inglaterra, España, Francia y Brasil no están jugando a esa hora. Somos los subcampeones de la [última] Copa del Mundo. Esta no es la actitud hacia Croacia que debería ser.", señaló el timonel de Croacia para la FIFA.

"Croacia merece el respeto de todos. Nos lo hemos ganado con nuestros juegos y resultados. No prestaré atención a ningún comentario. Nos prepararemos y jugaremos al fútbol y seremos dignos con Canadá y con los demás. Pero merecemos respeto", sentenció el director técnico.

Ahora Croacia tendrá la oportunidad de demostrar que el horario realmente fue un factor, ya que ante Canadá jugarán a las 15:00 horas de Qatar (07:00 horas de México).

