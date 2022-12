Camerún vs Brasil: ¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO? Qatar 2022

Bom dia, torcedor!

Hoje acordamos com o passaporte carimbado para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Seguimos contando com seu apoio na jornada até a sexta .

Nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), a Seleção abrasileira enfrenta Camarões, no Estádio Lusail. pic.twitter.com/CNnANuHoyA

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 29, 2022