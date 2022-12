Godín tras eliminación de Uruguay: "Tengo que meditar qué voy a hacer de mi vida"

El capitán de la selección de Uruguay Diego Godín analiza si continúa en el mundo del futbol, tras la eliminación de los charrúas en la Copa del Mundo Qatar 2022.

El defensor dejó claro que cuando ese momento llegue, nunca se va a retirar del conjunto celeste.

"Yo hasta el día que deje de jugar futbol, nunca voy a retirarme de la selección", dijo el zaguero tras vencer a Ghana y argumentó, "está claro que yo no voy a seguir en la selección, si decido si sigo jugando al futbol, que es una decisión que tengo que meditar. Siempre voy a estar disponible para mi país. No me puedo retirar de la selección".

"Tengo que meditar qué voy a hacer de mi vida, si voy a seguir jugando o no”, comentó el defensor uruguayo en la zona mixta tras la eliminación de Uruguay.

A pesar de que abrió una posibilidad de retirarse, el jugador aseguró que siempre estará disponible para su país, Godín tiene contrato con Vélez hasta diciembre de 2023.

