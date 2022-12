Otávio defendió a Cristiano Ronaldo: ‘Es normal que el jugador se enoje cuando no juega’

Portugal está en Cuartos de Final, sin embargo, los reflectores son acaparados por Cristiano Ronaldo, por una supuesta enemistad con el entrenador Fernando Santos, misma que fue desmentida por su compañero Otávio.

"Siempre fue todo normal. Nunca nadie ha visto una discusión ni nada parecido. Es normal que el jugador se quede con el enojo cuando no juega, pero no es solo Cristiano, son todos. Todo lo que Cristiano hace o no hace causa noticias. Eso es todo. Estamos todos unidos, nadie tiene dudas de ello", explicó.

"Está unido (equipo) y no son cosas de fuera las que van a entrar. Sabemos todo lo que pasa, por dentro y por fuera, y sólo estamos concentrados en una cosa, que es jugar por Portugal y ganar", añadió.

Por otra parte, el futbolista del Porto alabó a su próximo rival, la Selección de Marruecos, y reconoció que no será un partido sencillo.

"Es un equipo muy difícil, lo sabemos. La mayoría de los jugadores vieron casi todos los partidos del Mundial y dieron para seguir. No perdieron ningún partido y solo sufrieron un gol. Son muy fuertes, es un equipo bastante defensivo y con transiciones fuertes, pero estamos centrados en ese trabajo. Queremos hacer lo mejor, que es ganar", finalizó.

