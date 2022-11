Qatar 2022: Heung Min Son sí irá a la Copa del Mundo con Corea del Sur

Hace algunos días el delantero del Tottenham Hotspur y de la Selección de Corea del Sur, Heung Min Son, sufrió una lesión en un encuentro de UEFA Champions League ante el Olympique de Marsella, dicho golpe lo obligó a salir del encuentro y a no reaparecer con su equipo.

Sin conocer la gravedad del golpe se rumoraba que el surcoreano no podría estar disponible para la Copa del Mundo, hasta este miércoles que el propio Son confirmó que si asistirá a Qatar incluso después de haber sido intervenido quirúrgicamente.

Tras haber sido operado el pasado tres de noviembre el surcoreano despejó las dudas sobre su presencia en la lista de jugadores rumbo a Qatar y confirmó en sus redes sociales que estará en la Copa del Mundo.

"Quiero agradecer los mensajes de apoyo que he recibido durante la última semana. He leído muchos de ellos y verdaderamente, realmente los aprecio a todos. ¡En un momento difícil recibí mucha fuerza!", expresó.

Así mismo también dejó un mensaje explicando lo que significa jugar un Mundial, en el caso de "Sonaldo" será su tercera participación consecutiva en Mundiales.

`Jugar para tu país en la Copa del Mundo es el sueño de tantos niños, como también lo fue el mío. No me perderé esto por nada del mundo. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto', finalizó.

