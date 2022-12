Qatar 2022: Para los uruguayos "El arbitraje tomó un protagonismo que no era el suyo"

Uruguay quedó eliminada de la Copa del Mundo tras ganar al combinado Ghanés, el resultado entre Corea del Sur y Portugal dejó fuera a los todavía dirigidos por Diego Alonso, quienes no se fueron muy contentos con el arbitraje de su partido.

Una manera de simplificar la molestia de los charrúas son las declaraciones del mediocampista del Atlético Paranaense, Agustín Cannobio, quién aseguró que los colegiados tomaron más protagonismo del que debieron haber tenido.

"Van cuando quieren al VAR y cuando tienen que ir no van. Eso es algo que se tiene que corregir, porque por cosas así hay jugadores que se quedan fuera de la siguiente fase. Sé que es su trabajo, pero nosotros también hacemos el nuestro. . . Me parece que tomaron un protagonismo que no era de ellos", comentó el uruguayo tras el encuentro.

A pesar de la derrota Cannobio también se tomó un tiempo para la autocriticando, donde aceptó que no los eliminó este partido.

"Hay que ser autocríticos. No jugamos bien el primer partido; y el segundo jugamos contra una gran selección, como lo han sido las tres, pero está más, como es la Portugal de Cristiano y todas esas figuras. No se nos dio", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BRASIL: REGISTRÓ UNA DERROTA EN FASE DE GRUPOS DESDE 1998