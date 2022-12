Qatar 2022: Uruguay pierde Octavos ganando; Corea del Sur se los arrebató

Uruguay apeló a su distintivo histórico para salir del fondo del Grupo H y calificar detrás de Portugal a Octavos. Ghana sólo necesitaba no perder, pero un doblete de De Arrascaeta en el Estadio Al Janoub sentenció a los africanos. Sin embargo, Corea del Sur ganó a Portugal y los echó de Qatar por más goles anotados. Increíble.

La obligación era celeste, sin victorias en Qatar y con una deuda histórica por su reluciente plantilla, era ganar o ganar, y esperar que Corea del Sur no diera la sorpresa ante los lusitanos, que mandaron un ‘equipo b’. Los portugueses anotaron a los 5 minutos para poner en bandeja la calificación.

Sin Cavani, los celestes se volcaron, pero fue Ghana la que encontró primero golpeo venenoso: ingresó al área Kudus y Rochet salió a tapar por abajo; siguió la jugada hasta que el árbitro se llevó mano a la oreja: revisión en el VAR y penalti. Ayew se aprestó a cobrar, pero el portero charrúa atajó abajo a la izquierda. Le tocaron el orgullo a Uruguay y se pretendió.

Dos jugadas después, Suárez recibió de Pellistri ante la complacencia de los dos centrales, el Gatillero remata, pero contiene Digi con un toque, en el rebote, De Arrascaeta puso un frentazo como toque de billar, tranquilo, para abrir el marcador al 26’. En el Education City, Corea apretó con el 1-1 al 27’.

Hubo más antes del descanso. Los charrúas estaban desatados. Sensacional jugada: Pellistri inició, Nuñez extendió a Suárez, quien bajó a De Arrascaeta para fusilar por abajo a Digi. Estupendo remate y sorpresivo 2-0 que apestaba a calificación. Ghana se sacudió la modorra.

Uruguay reclamó todo, incluso cuando cayó Luis Suárez en el área africana. Revisión en el VAR e incredulidad charrúa cuando no se marcó el penalti. El Gatillero reclamó tanto que se ganó la amarilla. Salió de cambio por Cavani. Capitán por capitán.

La sentencia se le escapó a La Celeste, Pellistri remató de cara y mandó fuera. Los Black Stars no fundieron el ánimo, al contrario, Sulemana fue un pistón, pero no conectó, Ayew tampoco, Iñaki Williams se quedó con poco porque, como su relevo, Semenyo, quien tuvo oportunidad preciosa al 79’, pero cruzó apenas fuera del segundo poste. Kudus probó lejano, otro que zumbó el poste. Increíble que no cayera uno de Ghana.

Corea del Sur ganó a Portugal en el suspiro final y en el Al Janoub cayó el drama: Uruguay estaba eliminado por goles anotados. La tribuna se encendió al enterarse. Los aficionados de Ghana coreaban el nombre de los asiáticos. Enfocaron a Suárez y aplaudieron. Uruguay se desesperó. Cavani cayó en el área y pedían penalti. Lo gritaban. Pero no pasó. No cayó otro gol y quedaron eliminados ganando.

