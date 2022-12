Achraf Hakimi confesó que pudo jugar para España: 'Me fui a probar, pero no era mi sitio'

En la presente Copa del Mundo Qatar 2022, el lateral marroquí del Paris Saint Germain, Achraf Hakimi ha sido uno de los jugadores más destacado en dicho torneo, quien tuvo posibilidades de representar a España, pero sintió que esa no era su esencia.

“Sí, hubo momentos en Juvenil. Hubo contactos, fui a la Selección Española también para probar, con De la Fuente. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí”, declaró Hakimi en en charla con Marca.

Y es que ante el buen desempeño que ha tenido la Selección de Marruecos en esta Copa del Mundo, Achraf Hakimi aseguró que justamente los actuales seleccionados pretenden mejorar y tinte todo hacer historia.

"Son diferentes grupos. Esta es una generación joven, que tiene hambre, que quiere cambiar cosas; queremos hacer historia, que es lo que estamos consiguiendo, y cambiar la mentalidad sobre el mundo árabe, decir que, por qué no, los equipos árabes pueden hacer grandes cosas en Europa. Lo estamos haciendo, sobre todo en el Mundial", señaló.

