Cristiano Ronaldo fue captado haciendo gestos y ademanes tras salir en el partido ante Corea del Sur, pues no le pareció en nada ser sustituido. Al final el cuadro lusitano terminó perdiendo y el enojo de CR7 se hizo más grande.

Sobre este tema ya habló el entrenador de Portugal, Fernando Santos, quien confesó que si vio las imágenes y reprobó totalmente la actitud de su jugador, pero no quiso profundizar más en el tema, pues prefiere mantenerlo internamente y concentrarse en los Octavos de Final de Qatar 2022 ante Suiza.

"Cuando terminó el partido, fui a la flash y luego fui a la rueda de prensa. Repito: en el campo, no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí.

¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados", señaló el estratega en conferencia de prensa.

CRISTIANO RONALDO NO SE DISTRAE POR SU FICHAJE CON EL AL-NASSR

La mañana de este lunes, el mundo se sorprendió al saber que Cristiano Ronaldo jugará en Arabia, noticia que retumbó en todos lados y aunque al estratega de la selección portuguesa, Fernando Santos también lo tomó por sorpresa, aseguró que el ‘Bicho’ solo se concentra por el momento en ganar la Copa del Mundo y ayudar a Portugal a hacer historia.

"No sé, no he hablado con él de eso. He hablado con los jugadores, pero no tiene nada que ver con este tema. Ni siquiera lo sabía, lo supe hace un poco. Es una decisión suya, una cuestión suya, él está completamente centrado en el Mundial, en ayudar al equipo", finalizó.

