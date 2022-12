Grant Wahl: Esposa del periodista fallecido revela causas de su muerte

Grant Wahl falleció durante la cobertura del encuentro entre Argentina y Países Bajos, lo que causó conmocion mundial por la muerte de un periodista en Qatar 2022.

Este miércoles, quien fuera esposa del periodista fallecido, la Dra. Celine Gounder, dio a conocer en el blog de su pareja cuáles fueron las razones de su muerte.

"La oficina del médico forense de la Ciudad de Nueva York realizó una autopsia. Grant murió por la ruptura de un aneurisma aórtico ascendente no detectado y de crecimiento lento con hemopericardio. La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales", fue parte de la explicación sobre las razones del fallecimiento.

Y sobre las suspicacias que también se dieron por la repentina muerte, Gounder ahondó en lo sucedido con su marido.

"Ningún RCP o la cantidad de descargas lo habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionada con el COVID-19. Su muerte no estuvo relacionada con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte", sentenció la Dra. Gounder.

