Neymar tras la eliminación de Brasil: "Estoy psicológicamente destruido"

El pasado viernes la Selección de Brasil quedó eliminada de la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras caer ante Croacia por los penales, una vez más Neymar se quedaría en Cuartos de Final de un Mundial y su continuidad para 2026 pende de un hilo.

A pesar de que personalidades brasileñas ya se han pronunciado para que Ney no abandone la selección, el 10 del PSG ha dado un comunicado mediante sus redes sociales donde no aclara su futuro, pero si expresa su sentir sobre la eliminación.

"Estoy psicológicamente destruido. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por muuuucho tiempo, desafortunadamente. Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso mis compañeros porque no faltó compromiso y dedicación. Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, BRASIL se lo merecía… ¡Pero esta no fue la voluntad de DIOS! Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo… Gracias a todos por vuestro apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente, no funcionó… Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, todo me lo has dado para no poder quejarme. Solo gracias por cuidarme. Todo el honor y la gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias", comentó Ney.

Neymar había comentado en marzo que sin importar el resultado se retiraría de la Selección Brasileña tras el termino de Qatar 2022, aunque mucho han pedido que se reconsidere esa decisión, el 10 sudamericano no ha querido decir nada sobre su futuro.

