Caramelo: Reveló que no le permitieron darle al Emir de Qatar y a su hijo unos sombreros bordados

Caramelo, uno de los aficionados más populares de la Selección Nacional de México, dio a conocer que le quiso obsequiar un sombrero de charro bordado, al miembro de la familia real qatarí, Hamad Bin Khalifa Al Thani y a su hijo Tamin Bin Hamad Al Thani.

A través de un video, el fiel seguidor del Tri reveló que por cuestiones de seguridad, no obtuvo permiso para entregárselos de manera personal por lo que aseguró que insitirá en hacerlo.

Le vine a traer este sombrero de San Pancho, Guanajuato artesanalmente hecho, elaborado como les gusta a los qataries con bordados en color oro y negro pero no me dejaron entregarselo personalmente al padre Emir por cuestiones de seguridad y bueno opté por regresármelo hasta que no tenga la oportunidad así tenga que ir varias veces al palacio para dárselo personalmente de parte de su amigo Caramelo, y también otro sombrero para el Emir.

Finalmente, Caramelo dijo que el obsequio es en agradecimiento por haber sido generosos con los aficionados mexicanos en este mundial.

"Son dos sombreros emblemáticos, con mucho cariño se los vine a traer porque verdaderamente se han portado bien generosos con los aficionados en este mundial, con esto te puedo decir que es mi tercera ocasión que el comité supremo de Qatar me invita a Qatar con todos los gastos pagados, avión, comida y alimento. En una ocasión fue la Copa Árabe, posteriormente el sorteo mundialista y ahora para el partido inaugural. El partido inaugural incluyó boleto de avión, hospedaje por los días que me quisiera quedar en el mundial y en la alimentación", finalizó.

