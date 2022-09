Dinamarca: Presentó uniformes 'especiales' como protesta por el Mundial en Qatar

Dinamarca volvió a dejar en claro la inconformidad que tiene por realizar el Mundial en tierras qataríes. Ahora lo hizo al presentar el uniforme que utilizarán en el máximo torneo de selecciones.

Lo llamativo de los jerseys es que no contarán con ningún detalle debido a que la marca que los patrocina argumentó que no desea ser vista en un torneo donde murieron miles de personas al construir los estadios.

En total serán tres diseños distintos, el rojo que será de local, el blanco que será el de visitante y uno negro, mismo que ya fue utilizado por Kasper Schmeichel en la Nations League, pero que también será utilizado por los demás jugadores.

Es importante mencionar que los jerseys no fueron creados únicamente como una manera de protesta por la realización del Mundial en Qatar, sino también porque están inspirados en la Eurocopa que ganaron en 1992.

"No solo están inspirados por la Euro 92, rindiendo homenaje al mayor éxito futbolístico de Dinamarca, sino también una protesta contra Qatar y su récord de derechos humanos. Es por eso que hemos atenuado todos los detalles para las nuevas camisetas de la Copa del Mundo de Dinamarca, incluyendo nuestro logo y los icónicos chevrons.

"No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado sus vidas a miles de personas. Apoyamos a la selección nacional danesa todo el camino, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona. Creemos que el deporte debería unir a la gente. Y cuando no lo hace, queremos hacer una declaración", explicó Hummel, marca que viste a la Selección de Dinamarca.

Dinamarca debutará ante Túnez en el Mundial de Qatar 2022. Los daneses buscarán mantener el buen nivel que han mostrado en los meses anteriores y colocarse como primeros de grupo, el cual comparten con los actuales campones, Francia.

