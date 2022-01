Eric Cantona sobre Qatar 2022: 'No veré el Mundial; han muerto miles construyendo los estadios'

Eric Cantona se ha caracterizado por ser contundente y claro con sus declaraciones. En esta ocasión, el exfutbolista francés no dejó escapar la oportunidad de expresar su postura en relación al Mundial de Qatar 2022; asegurando que no verá la competencia organizada por la FIFA.

"Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no lo es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el futbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de futbol", mencionó en entrevista a Sportmail.

Su principal motivo está relacionado a la construcción de los estadios que albergarán el Mundial, en el cual hubo muchos casos de explotación laboral y además murieron muchas personas.

"Se trata solo de dinero. No sólo no se prevé que haya legado en el país. Han muerto miles de personas construyendo los estadios. Y aun así vamos a celebrar la Copa del Mundo allí. Es horrible", agregó.

Por otra parte, Cantona cuestionó que la gente votara por realizar la Copa del Mundo en Qatar.

"Y sigo pensando que los jugadores jóvenes pueden crecer en un área muy pobre, la mayoría de los jugadores provienen de áreas pobres. Y se convierten en futbolistas y tienen la oportunidad de salvarse a sí mismos y a su familia, lo cual es genial. Y si eres bueno, eres bueno. Es una meritocracia: si eres mejor que el siguiente, jugarás y es justo.

"Por eso, tal vez, si la meritocracia y el potencial son la esencia del futbol, es aún más sorprendente que podamos organizar una Copa del Mundo en Qatar, y la gente realmente votó por eso”, destacó.

