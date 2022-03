Jorginho tras la eliminación de Italia de Qatar: 'Duele mucho, es una pena enorme'

El mediocentro italiano Jorge Luiz Frello 'Jorginho' declaró que la eliminación del Mundial "duele mucho" y que, en estos momentos, "es difícil encontrar respuestas".

"Duele mucho. Es una pena enorme. Es difícil encontrar respuestas ahora, todavía no me lo creo. Siempre hemos estado comprometidos y siempre hemos dominado los partidos, pero la realidad es que no hemos conseguido rematarlos. Los demás han encontrado los goles que antes conseguíamos nosotros", dijo el jugador a Rai.

Jorginho falló un penalti contra Suiza en la fase de clasificación que pudo haber supuesto la clasificación directa la Mundial de Qatar 2022. Ahora se acuerda de ese crucial momento: "Lo recordaré toda la vida. Y me duele", sentenció.

Italia ya falló a la cita mundialista en 2010 y en 2018, por lo que de las últimos cuatro ediciones, la tetracampeona del mundo solo habrá asistido a una de ellas, la de 2014.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARTURO VIDAL SOBRE QATAR 2022: 'MIENTRAS TENGAMOS CHANCE VAMOS A PELEAR HASTA EL FINAL'