Julio César Dely sobre el duelo vs el Tri: 'Puntuar en el Azteca siempre es bueno para Panamá'

Panamá se encuentra peleando el boleto directo a Qatar 2022 al encontrarse en la cuarta posición del Octagonal Final, pues se encuentran a tan solo un punto debajo de México y de Estados Unidos. Por ello el entrenador panameño, Julio César Dely Valdés mencionó que un empate ante el Tri sería un 'negocio positivo' para los Canaleros.

"Puntuar en el Azteca no es malo, siempre es bueno. Pensar que Panamá tiene dos juegos en casa después de esto, ya se le ganó por primera vez en eliminatoria a Estados Unidos, me pregunto yo ¿por qué no se le puede ganar a Canadá? Entonces si se empata en México sería un buen negocio para Panamá. Puntuar en el Azteca sería muy positivo para Panamá para seguir luchando y pensando que la tercera plaza todavía es posible", expresó el exfutbolista centroamericano en entrevista con W Radio.

Asimismo el ahora director técnico aseguró que este resultado les ayudará a conocer el destino de los Canaleros "Yo creo que es la gran oportunidad de decir 'voy y peleo un puesto directo' o ya tengo que pelear la opción de jugar el Repechaje. Yo como panameño voy y enfrento al que hoy es mi rival directo, si puedo ganar, lucho por la tercera plaza", opinó el exfutbolista.

Julio César Dely Valdés dijo que a pesar de que la Selección Mexicana cuenta con jugadores en Europa, ninguno de ellos se siente superior a los de otros equipos. "Yo no creo que ningún futbolista mexicano o del Tri se sientan superior a los del resto de la Concacaf. Ellos son una potencia, pero de ahí a que se crean superior, no creo que lo piensen", sentenció.

