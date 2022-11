Klopp explotó contra Qatar como sede del Mundial: 'Se ha ganado dinero por razones equivocadas'

Explotó contra la sede del Mundial. La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a tan solo 13 días de que inicie, y los comentarios en contra del país anfitrión siguen en marcha, y ahora fue el turno de Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, quien dio su postura del asunto.

Fue en conferencia de prensa que el entrenador alemán habló sobre los malos tratos inhumanos que pudieron existir mientras se construían los estadios a altas temperaturas de calor, lo cual es poco sano para una persona, pero dejando en claro que nadie hizo nada, y se obtuvo dinero de forma equivocada.

“He estado pensando: ‘Oh, sí, es difícil construir estadios en Qatar’, porque tienes que construirlos en sus veranos, y es de 50 grados centígrados o lo que sea en verano. Eso no es bueno para una persona, estar bajo el sol y hacer trabajo físico. Es imposible, para ser sincero.

“Pero nadie ha pensado en esos trabajadores. Ha habido muchas oportunidades de denunciarlos desde la concesión del Mundial. Dos o tres años para decir: ‘Por cierto, el proceso no está bien’, ‘pero mucha gente ha ganado dinero por razones equivocados”, dijo Klopp.

Asimismo, el mandamás del equipo de la Premier League mostró su inconformidad con que los jugadores no puedan expresar mensajes de apoyo por diversas situaciones, pero si le parece injusto que los ‘obliguen’ a hacer cosas; y puso el ejemplo del brazalete de capitán.

“Yo lo veo desde un punto de vista futbolístico y no me gusta que a los jugadores se les reclame de vez en cuando porque manden un mensaje. Ustedes son periodistas, ustedes deberían haber mandado ese mensaje, las circunstancias son claras. Todos somos culpables, eso sí.

“Pero ahora decirles a los jugadores ‘tienes que llevar este brazalete o si no estas de este lado y no del otro’. No, no, no. Son futbolistas, es un torneo. Nosotros lo hemos organizado y los jugadores irán y jugarán lo mejor que puedan para sus países”.

