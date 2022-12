Lewandowski tras eliminación de Polonia: 'Jugar a la defensiva no da alegría'

Inconforme con el planteamiento. Polonia se vio superada por Francia en los Octavos de Final de Qatar 2022 y ya se despidieron de esta Copa del Mundo, pero parece ser que Robert Lewandowski se va molesto por la forma en que jugó su país.

Y es que el delantero del Barcelona señaló que dejo entrever que no sabe si se pondrá la playera del conjunto polaco en el futuro, y parte de esa decisión será el plan de juego, pues señaló que en Qatar 2022 no le gustó jugar a la defensiva.

“Aún queda un largo camino por recorrer y varios factores influirán en esta decisión. Necesito ser feliz jugando. Es importante, incluso para el futuro cercano. Obviamente lo soy cuando intentamos atacar. Cuando jugamos a la defensiva no hay tanta alegría, no me gusta. Muchos factores influirán en esto (su continuidad)”, dijo en conferencia de prensa.

Polonia se marchó de la Copa del Mundo sin pena ni gloria y superando, por primera vez desde México 86, la Fase de Grupos en un sector complicado con Arabia Saudita, Argentina y el Tricolor, aunque con Francia no pudieron hacer más y terminaron cayendo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO: LLEGÓ A UN ACUERDO PARA SER JUGADOR DEL AL-NASSR A PARTIR DE ENERO