La llegada de Sebastián Sosa al arco de Pumas es algo que se estará oficializado en los próximos días; sin embargo, Julio González, portero titular el torneo pasado con los felinos, se sinceró con RÉCORD y reconoció que no le teme a la competencia, pues sabe de lo que es capaz.

"Claro que no me gusta que digan que quieren traer un portero, pero si lo traen tengo que competir como lo he hecho con todos los porteros que he estado. Yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, es futbol y todo puede pasar, pero yo estoy enfocado en lo mío, tengo año y medio de contrato y estoy muy feliz en el club", dijo a RÉCORD.

El haber recibido 31 goles en el torneo dejó molesto al portero acapulqueño, y aunque sabe que ha sido criticado por eso, recalcó que es un trabajo en equipo.

"La verdad yo terminé muy molesto porque nos hicieron demasiados goles y eso a nadie le gusta, pero bueno insisto es parte del futbol. Es la realidad, pero esto es de equipo, así como cuando metemos gol puede empezar desde mí, cuando nos meten puede empezar desde adelante.

"Las críticas siempre van a estar y cuando los resultados no se dan las críticas malas llueven, pero es parte de, no voy a mentir, me duele que me critiquen, no me gusta, pero muchas tienen fundamento porque me hicieron muchos goles, es el sentir de la afición y yo no lo voy a cambiar más que con actuaciones", expresó el portero, quien finalmente agregó que:

"Hace un año todo el mundo decía que, qué bueno que iba a jugar y ahora acepto las críticas".

SER DE LAS MEJORES DEFENSAS, EL RETO

Julio González quiere que la de Pumas, esté entre las mejores defensas del torneo que está por empezar. Y es que después de haber recibido 31 goles la temporada anterior, el guardameta felino tiene claro el que es uno de sus objetivos y así lo hablará con sus compañeros.

"Ser de las cuatro mejores defensas del torneo es algo que quiero para el próximo torneo, lo tengo en la mente y se los tengo que platicar.

"Tenemos una gran comunicación (en la defensa) y obviamente sabemos que no es lo que esperábamos, pero no quiero hablar 'a toro pasado', sino a futuro", dijo a RÉCORD.

González explicó lo que para él fue uno de los factores para que a Universidad no le fuera bien en la temporada anterior.

"Fue un torneo atípico. La realidad es que fue un torneo express, tuvimos una muy mala racha de partidos donde se nos complicó el torneo y la verdad es que ahí se nos fue, pero es parte del futbol.

"Lo que pasó fue que no se nos dieron los resultados, entramos en una racha negativa y no nos dio tiempo de revertirlo", expresó.

