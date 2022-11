Qatar 2022: ¿A qué hora y por dónde ver la inauguración del Mundial?

Este domingo será la inauguración de la Copa del Mundo, que está programada para dar su inicio a las 9:00 horas (tiempo CDMX) en uno de los estadios insignia de Qatar, el Estadio Al Bayt.

El espectáculo de la ceremonia inaugural estará a cargo de artistas de talla internacional como: J Balvin. BTS, Jung-kook, Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido.

En México habrá tres opciones para ver la inauguración del Mundial, la primera será por TUDN, la segunda por TV Azteca y la tercera por Sky. Por lo que cualquiera puede verla, pues no será necesario tener tv de paga contratada.

Además para los que no cuenten con televisión, podrán ver el evento vía streaming a través de Vix + y Blue to go de Sky. Al finalizar, se dará el partido inaugural entre Qatar y Ecuador que tendrá los mismos canales de transmisión.

