Qatar 2022: Brasil encabeza 'grupo de la muerte' del Mundial

Los grupos para Qatar 2022 quedaron definidos y a Brasil la suerte no le sonrió en el sorteo, pues encabeza el Grupo G, el que a primera instancia pinta como el más complicado de los ocho.

Los rivales de la Verdeamarelha serán los europeos Serbia y Suiza, mientras que Camerún complementa el Grupo.

Brasil avanzó sin mayor complicación desde el eliminatorio de Conmebol. Los serbios, con la que es tal vez la mejor generación de futbolistas de su historia, llega con sus referentes maduros y seguros de su potencial tras enviar a Portugal al Repechaje.

Suiza, por su parte, hizo su respectivo trabajo en el eliminatorio europeo con Italia, combinado que terminó por no calificarse a la Copa del Mundo. Camerún, desde África, tuvo una de las eliminatorias más dramáticas al conseguir su pase en el último suspiro del tiempo extra ante Argelia.

Este grupo comenzará a ver acción el jueves 24 noviembre con el enfrentamiento entre Brasil y Serbia; Suiza y Camerún jugarán ese mismo día. Continúa la actividad el lunes 28 noviembre con Brasil vs Suiza y Camerún vs Serbia. El viernes 2 diciembre se cierra la Fase de Grupos con Camerún vs Brasil y Serbia vs Suiza.

Los dos clasificados se verán las caras contra los mejores del Grupo H que encuentran a Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: GANADOR DEL MUNDIAL SE EMBOLSARÁ 42 MILLONES DE DÓLARES